Знаменитости 08 января 2024, 03:02 Умерла мать Натальи Штурм Певица Наталья Штурм рассказала о смерти матери РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Наталья Штурм сообщила о недавней смерти матери в личном блоге в социальных сетях. Артистка выложила видео, на котором поделилась своей утратой с поклонниками.

«Надо дышать, дышать… Мама была смыслом моей жизни. Я делала все для нее… Все! Абсолютно! Вся моя жизнь была для мамы», — сказала она

Реклама

Исполнительница не стала раскрывать причину смерти матери. Женщина ушла из жизни в четверг, 4 января. Елена Константиновна отметила 90-летний юбилей прошлым летом.

В комментариях к посту слова поддержки в адрес Штурм выразил певец Прохор Шаляпин.

«Мои глубокие соболезнования. Мама — это святое. Тут все слова лишние», — написал выпускник «Фабрики звезд».

В декабре певице пришлось пережить неприятную ситуацию. Она получила травму головы после того, как ее выбросили из автомобиля на Красноармейской улице в Москве. Наталью Штурм госпитализировали, в больнице у нее диагностировали гематому. Авария произошла, когда певица выходила из двора.