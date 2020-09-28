Умерла японская актриса из «Звонка»

40-летнюю женщину обнаружили ее родные в квартире в токийском районе Сибуяку. Скорая помощь доставила ее в больницу, но врачи лишь констатировали смерть. Полиция начала расследование, но предсмертной записки на месте обнаружения тела не нашли.

Отмечается, что фанаты, друзья и родственники актрисы шокированы внезапной смертью актрисы. В прошлом году она вышла замуж, а в январе нынешнего года родила сына.

Юко Такэути снялась в десятках телевизионных фильмов и кинолент, трижды становилась лауреатом престижной премии Японской киноакадемии за лучшую роль. Одной из самых известных работ Такэути стал сериал Ranchi no joo («Королева обеда», 2002). Также она снималась в таких картинах, как «Звонок», «1778 историй обо мне и моей жене», «Любовь в радужном сиянии» и других фильмах.