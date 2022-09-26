Умерла известная художница-концептуалист Елагина | 360°

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26 сентября 2022, 00:52

Умерла известная художница-концептуалист Елагина

В Москве умерла известная художница-концептуалист Елена Елагина

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Представитель московского концептуализма, художник Елена Елагина скончалась в возрасте 73 лет. Она ушла из жизни после продолжительной болезни, написала в Telegram-канале искусствовед Ксения Коробейникова.

В девяностые Елагина работала вместе с супругом Игорем Макаревичем. Тогда они представили в Москве один из самых крупных своих проектов — «Закрытую рыбную выставку». В нулевых чета художников принимала участие в Венецианских биеннале.

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В 2012 году концептуалисты удостоились премии «Инновация» в категории «За творческий вклад в развитие современного искусства». В 2021 году в столичном парке Зарядье Елагина и Макаревич получили награды Московской Арт премии сразу в пяти номинациях: «Изобразительное искусство и архитектура», «Театр», «Кино», «Литература» и «Музыка».

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Многие поклонники называли супругов классиками концептуализма. Однако художникам эта формулировка никогда не нравилась.

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