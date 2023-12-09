09 декабря 2023, 05:33
Умерла известная индийская актриса Лилавати
Снявшаяся более чем в 600 фильмах актриса Лила Киран умерла на 87-м году жизни
Индийская актриса Лила Киран, известная как Лилавати, умерла на 87-м году жизни. За свою карьеру она снялась более чем в 600 фильмах. Об этом сообщила местная газета Amar Ujala.
Лилавати ушла из жизни из-за возрастных болезней, какими именно — не уточняется. По данным издания, актриса умерла в частной больнице.
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), что Лиливати — «настоящая икона кинематографа» и выразил соболезнования в связи со смертью актрисы.
«Она украсила киноэкран своей многогранной игрой в нескольких фильмах. Ее разнообразные роли и выдающийся талант всегда будут помнить и восхищаться им. Мои мысли с ее семьей и поклонниками», —заявил Моди.
Лила Киран начала сниматься в кино с 1950-х годов. Она была не только актрисой, но еще сценаристом и продюсером, получила множество наград.
Лилавати ушла из кино в 2009 году. Последние годы она жила в городе Неламангала с сыном и актером Видоном Раджем.
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