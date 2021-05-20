Умерла известная феминистка Аликс Добкин

Феминистка Аликс Добкин скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Добкин скончалась из-за осложнений после аневризмы и инсульта. Об этом сообщили ее родственники.

Она была известна тем, что писала статьи в поддержку женщин. Также Добкин занималась музыкой. Прославилась она, будучи вокалисткой в группе Lavender Jane.

Ранее известная журналистка и блогер Татьяна Никонова ушла из жизни в возрасте 43 лет. К смерти феминистки привела болезнь, об этом сообщили ее коллеги и друзья.

Близкие женщины попросили подписчиков быть максимально тактичными по отношению к семье Никоновой. Никаких других подробностей коллеги и друзья журналистки сообщать не стали.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни. Время и место прощания будет известно позднее», — написали в Telegram-канале журналистки.

В 2012 году стала главным редактором портала о культурном наследии России. В том же году Никонова начала вести блог о сексуальном образовании.