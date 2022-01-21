Умерла известная бразильская певица Эльза Суарес

Известная бразильская певица Эльза Суарес скончалась в возрасте 91 года. Об этом сообщили ее родственники и пресс-служба.

«С большой грустью и сожалением сообщаем вам о смерти певицы и автора песен Эльзы Суарес», — сказано в публикации на странице певицы в Instagram.

Певица ушла из жизни в своем доме в Рио-де-Жанейро 20 января в 15:45 (21:45 по московскому времени) в возрасте 91 года. В публикации отмечено, что Суарес скончалась от «естественных причин».

«Икона бразильской музыки, считающаяся одной из величайших мировых исполнительниц, певица, названная „Голосом тысячелетия“, прожила яркую, насыщенную жизнь, и потрясла мир своим голосом, силой и решимостью», — говорится в сообщении.

Свою музыкальную карьеру Суарес начала в начале 1950-х годов. С того времени певица смогла выпустить 34 альбома. Последняя пластинка исполнительницы вышла в 2019 году.

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