Знаменитости 16 августа 2023, 15:32 Умерла итальянская оперная певица Рената Скотто Итальянская оперная певица Рената Скотто умерла в 89 лет Википедия

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Обладательница одного из самых выдающихся сопрано XX века, оперная певица Рената Скотто умерла в возрасте 89 лет. Как сообщила итальянская газета Corriere della Sera, звезда сцены ушла из жизни в портовом городе Савона.

Рената Скотто впервые вышла на оперную сцену в 19 лет. Ее первой ролью стала Виолетта из произведения Джузеппе Верди «Травиата». Тогда она выступала в театре имени Габриэлло Кьяберры в ее родной Савоне.

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В 1953 году она покорила зрителей миланского театра Ла Скала, одной из главных оперных площадок Европы.

За свою карьеру Рената Скотто выступала на самых престижных сценах, начиная от театра Метрополитен в Нью-Йорке до Королевского оперного театра в Лондоне.

На сцене московского Большого театра певица выступала в 1964 году в рамках мирового турне.