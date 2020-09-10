Умерла исполнительница роли Оленны Тиррелл в сериале «Игра престолов»

Умерла актриса Дайана Ригг, известная современным зрителям по роли Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Ей было 82 года.

Ригг прославилась также ролью в Бондиане: она сыграла единственную официальную жену Джеймса Бонда. О смерти актрисы сообщил канал BBC.

«Сегодня утром она мирно скончалась. Дайана была дома со своей семьей, которая попросила уединения в это трудное время», — рассказал агент актрисы.

В 1990 году Дайана Ригг получила премию BAFTA за роль трудной свекрови в «Материнской любви». В 2000 году она повторила свой успех, но премия была уже не за лучшую женскую роль, а как специальная награда за сериал «Мстители». Ригг разделила ее с другими актерами. Актриса была девять раз номинирована на премию «Эмми» и в 1997 году получила награду за роль миссис Дэнверс в «Ребекке».

Еще в 1988 году Дайана Ригг была удостоена Ордена Британской Империи, в 1994 году получила звание «Дама-Командор».

С 2013 по 2017 годы Ригг снималась в популярном сериале «Игра престолов» в роли Оленны Тирелл — главы одного из дворянских домов.