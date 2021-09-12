Умерла исполнительница хита Yes Sir, I Can Boogiе Мария Мендиола

Певица Мария Мендиола умерла в Испании на 70-м году жизни. Она пела в поп-группе Baccara. В конце 1970-х дуэт прославился песней Yes Sir, I Can Boogie. О смерти артистки сообщили в официальном аккаунте группы в Instagram.

Мария Мендила была участницей поп-группы Baccara, в которой пела вместе с Майте Матеос. Они образовали дуэт в 1977 году. Поначалу девушки выступали с чужими песнями, перепевая известные хиты групп ABBA и Boney М., а также американской певицы Донны Саммер. И стоило им записать первую песню в стиле диско, как тут же стала большим хитом. Речь идет о Yes Sir, I Can Boogie,

Композиция долгое время занимала первые места в чартах Германии, Великобритании, Ирландии, Швеции, Норвегии, Австрии. После этого уже на песню самих Baccara стали записывать каверы другие исполнители. Сингл переиздавали несколько раз, он пользовался популярностью до конца 1990-х.

Группа Baccara в 1978 году выступала на Евровидении. Дуэт неоднократно приезжал в Россию и исполнял старые хиты и новые песни фестивалях «Дискотека 80-х» и «Легенды Ретро FM».