Умерла греческая актриса Ирен Папас | 360°

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Умерла греческая актриса Ирен Папас

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Греческая актриса Ирен Папас скончалась. Женщине было 96 лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание Skai.

Смерть актрисы наступила в Греции. На протяжении последних лет жизни она страдала от болезни Альцгеймера.

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За свою жизнь она успела сыграть в более чем 80 картинах. В частности, актриса исполнила роль в фильме «Одиссея» Андрея Кончаловского. Также Папас поработала с Марлоном Брандо, Ивом Монтаном и другими знаменитыми деятелями искусства.

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