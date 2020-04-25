Умерла главред «Русского радио» Юлия Ларионова. У нее был рак

Первым о трагедии сообщил продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram. Он принес свои соболезнования родным и близким Ларионовой.

Пригожин сообщил телеканалу РЕН ТВ, что Юлия Ларионова боролась с болезнью больше семи лет. «Она была любима и любимая всеми артистами, всем цехом. Она умела дружить со всеми. Уникальный человек. <…> Нам всем будет ее очень не хватать», — отметил продюсер. Он рассказал, что девушка работала даже в последние дни.

Коллега главреда «Русского радио» Дмитрий Оленин сообщил, что она боролась, но не смогла излечиться от болезни. «Нет Юли. Юля старалась… боролась …», — написал он в своем аккаунте в Instagram.

Юлия Ларионова начинала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором радиостанции.