Умерла Франсуаза Фортон, звезда сериала «Клон»

Скончалась латиноамериканская актриса Франсуаза Фортон, звезда популярного в начале 2000-х сериала «Клон». Ей было 64 года. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на G1.

Фортон боролась с онкологическим заболеванием несколько десятилетий. Диагноз ей поставили еще в 1989 году.

За более чем 50 лет работы в кино Франсуаза Фортон сыграла десятки ролей в фильмах и сериалах. В «Клоне» она исполняла роль Симоны, сотрудницы доктора Альбьери.