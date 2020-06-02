Умерла дочь известного советского режиссера

По данным сайта «Утро.ру», она прославилась тем, что позировала для художника Ованеса Зардаряна. Ее портрет запечатлен в работе художника «Весна», которая сейчас висит в Третьяковской галерее. Также Ай-Артян известна тем, что была одним из первых переводчиков с армянского языка на русский. Она работала в СМИ и переводила армянские книги.