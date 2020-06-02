02 июня 2020, 13:29
Умерла дочь известного советского режиссера
Майя Ай-Артян, дочь известного режиссера, скончалась в возрасте 81 год из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным сайта «Утро.ру», она прославилась тем, что позировала для художника Ованеса Зардаряна. Ее портрет запечатлен в работе художника «Весна», которая сейчас висит в Третьяковской галерее. Также Ай-Артян известна тем, что была одним из первых переводчиков с армянского языка на русский. Она работала в СМИ и переводила армянские книги.