Знаменитости 18 февраля 2023, 10:33 Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева Лидер «Ночных снайперов» Арбенина сообщила о смерти директора группы Ларисы Пальцевой Соцсети

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Директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева умерла на 51-м году жизни. Об этом в сообщила лидер музыкального объединения Диана Арбенина в своем Telegram-канале.

«Лорка! Я знаю, что ты меня слышишь. Я очень люблю тебя. И я сделаю все, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой», — написала Арбенина.

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Лидер группы добавила, что любовь не умирает и на будущей встрече они еще вспомнят свои приключения, чтобы посмеяться.

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В посте в Instagram* Арбенина уточнила, что директор группы скончалась в ночь на субботу.

«У нас пока нет слов. Без нее и ее невероятной веры в коллектив „снайперов“ бы не было», — отметила лидер группы.

Пальцева родилась 29 августа 1972 года в Ташкенте. В 1990-е годы работала в пресс-службе Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, напомнил ТАСС. Осенью 2001 года Пальцева заняла должность директора и тур-менеджера «Ночных снайперов».

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