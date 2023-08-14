Знаменитости 14 августа 2023, 00:21 Умерла бывшая жена актера Александра Домогарова Starhit: бывшая жена актера Домогарова Ирина умерла от рака РИА «Новости»

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Бывшая супруга актера Александра Домогарова Ирина умерла от рака. Сам артист подтвердил изданию Starhit новости о смерти бывшей возлюбленной.

В публикации отметили, что Ирина была второй женой Домогарова и родила ему сына Александра, который последние месяцы вместе с отцом ухаживал за матерью. Врачи приложили все усилия, чтобы вылечить пациентку, однако рак оказался сильнее. В итоге медики оказались бессильны против страшного недуга и отправили Ирину домой.

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«У меня есть выписка из больницы <…> где написано, что возможности организма исчерпаны, и они прекращают лечение», — рассказал Домогаров-младший.

Последние месяцы перед смертью Ирина провела в окружении близких. Несмотря на безнадежную ситуацию, врачи продолжали помогать ей, но уже не в больнице. Не опускали руки и актер с сыном, они до последнего старались надеяться на лучшее. В итоге онкологическое заболевание все равно победило — Ирина скончалась.