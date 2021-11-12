Умерла бабушка Натальи Водяновой

Модель Наталья Водянова сообщила в своих соцсетях о смерти бабушки Ларисы Гавриловны Громовой. Женщина скончалась 11 ноября в Нижнем Новгороде. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Летом Лариса Гавриловна перенесла перитонит и последующую за ним постоперационную пневмонию. Ее состояние здоровья не позволило ей полететь к Наталье в Париж, где модель проживает вместе со вторым мужем и детьми.

«Я уже дочитывала Отходную, когда бабуничка перестала дышать. Невочка позже рассказала, что, когда началась молитва, пошел легкий снег, а на последнем вздохе бабунички снег вдруг повалил стеной. Казалось, провожая и оплакивая. Конечно, сложно представить и осознать, как мне будет ее не хватать, это огромная утрата для всех нас», — написала Наталья в соцсетях.

Накануне смерти Лариса Гавриловна Громова отпраздновала свое 92-летие. Поздравить женщину прилетели и правнуки. Они устроили для своей бабушки настоящий праздник, однако уже на следующий день ей стало хуже.