Умерла автор книги «Интервью с вампиром» Энн Райс

Американская писательница Энн Райс, создательница книги «Интервью с вампиром», умерла в возрасте 80 лет. Об этом стало известно из поста ее сына Кристофера в Twitter.

«Сегодня вечером моя мать Энн Райс скончалась из-за осложнений в результате инсульта», — написал Кристофер Райс.

Более расширенное обращение он оставил на официальной странице писательницы в Facebook. Там он указал, что Энн Райс похоронят на кладбище ее родного города Нового Орлеана. Прощание будет открытым для поклонников и читателей.

«Она научила меня принимать свои мечты, отвергать конформизм и бросать вызов темным голосам страха и сомнений в себе», — поделился Кристофер воспоминаниями о своей матери.

Роман «Интервью с вампиром», написанный в 1976 году, положил начало серии книг, названной «Вампирские хроники». Главный герой книги — вампир Луи де Пон дю Лак — повествует о своей жизни журналисту, берущему у него интервью. По книге «Интервью с вампиром» в 1994 году сняли одноименный фильм, в котором сыграли Брэд Питт, Том Круз и Кирстен Данст.