Умерла американская писательница Беверли Клири

В субботу стало известно о смерти популярной детской американской писательницы Беверли Клири. Ей было 104 года. Об этом сообщило издательство Harper Collins на своей странице Twitter.

«Мы с грустью сообщаем, что дорогая сердцу автор детских книг Беверли Клири скончалась вчера, 25 марта в возрасте 104 лет», — говорится в сообщении.

Большинству читателей Клири известна как детская писательниц. В 1950 году была издана ее первая книга «Генри Хаггинс». Со временем автора полюбили несколько поколений детей. Ее книги были проданы общим тиражом в более 85 миллионов экземпляров и переведены на 29 языков. Самыми известными персонажами ее произведений считаются Рамона и Бизус Куимби, Генри Хаггинс и его собачка Рибзи, а также мышонок Ральф.

Также сегодня стало известно о смерти писателя Ларри Макмертри. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.