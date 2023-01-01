Знаменитости 01 января 2023, 16:26 Умерла американская певица Анита Поинтер Американская певица Поинтер умерла от рака на 75-м году жизни

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Американская певица Анита Поинтер, участница популярной в 1970-е годы группы The Pointer Sisters, умерла в 74 года. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter, сославшись на агента и семью умершей. Агент сообщил, что Поинтер героически боролась с раком. Скончалась она в кругу семьи.

Семья певицы сообщила, что глубоко опечалена утратой, но пытается утешиться тем, что Анита теперь «вместе со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни и обрела покой».

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Известно, что сестра Аниты Поинтер Бонни умерла в 2020 году в возрасте 69 лет. Джун Поинтер не стало еще в 2006-м. А единственная дочь Аниты, Джада, скончалась тремя годами ранее от рака поджелудочной железы. Ей было всего 37 лет.

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Бонни и Джун Поинтер создали группу The Pointer Sisters в 1969 году. Анита и Рут, еще две сестры, присоединились к коллективу позже. Группа занимала высокие строчки в крупных рейтингах и первой среди женских коллективов получила «Грэмми». Впоследствии The Pointer Sisters завоевали эту награду еще дважды.