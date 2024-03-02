Знаменитости 02 марта 2024, 05:11 Умерла американская «икона моды» Айрис Апфель Коллекционер и дизайнер Айрис Апфель умерла в 102 года РИА «Новости»

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Американский дизайнер, коллекционер, королева декора и икона стиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет в американском штате Флорида. об этом сообщило издание New York Post.

«Айрис Апфель… звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, умерла в пятницу дома в Палм-Бич, штат Флорида. Ей было 102 года», — написали в материале.

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Апфель появилась на свет в Нью-Йорке в семье евреев, эмигрировавших из России. Еще ее мать держала модный бутик, который не потеряла даже в годы Великой депрессии. Отец поставлял стекла и зеркала, работал с лучшими американскими дизайнерами, поддерживая свою жену, а затем и дочь в будущем.

После школы Апфель поступила в Нью-Йоркский университет, получив диплом бакалавра в области истории искусств, а после его окончания устроилась в модное издание Women’s Wear Daily и начала обзаводиться опытом и связями в мире дизайна.

Позже вместе с супругом она создала компанию Old World Weavers по производству и продаже тканями, копирующими винтажные материалы. Ее клиентами были девять американских президентов.

На этом она не остановилась, организовав свою первую выставку украшений в музее Метрополитен в 2005 году, а потом начав карьеру фотомодели в возрасте 84 лет. Свое столетие она отпраздновала на 100-м этаже башни Центрального парка вместе с другими американскими звездами.