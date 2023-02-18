Знаменитости 18 февраля 2023, 02:40 Умерла американская актриса Стелла Стивенс Variety: американская актриса Стелла Стивенс умерла в 84 года Википедия

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Американская актриса Стелла Стивенс умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщил журнал Variety. Стивенс известна своей ролью в фильме «Девочки! Девочки! Девочки!», который вышел на экраны в 1962 году. В съемках картины она приняла участие вместе с Элвисом Пресли.

Актриса ушла из жизни в пятницу, 17 февраля. Последнее время Стивенс страдала болезнью Альцгеймера, сообщил ее сын.

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Актерская карьера Селлы Стивенс начался в 1959 году с картины «Скажи лишь одно для меня». За роль в этом фильме она была удостоена «Золотого глобуса». Позже актриса приняла участие в съемках еще нескольких кинолент, в числе которых были «Чокнутый профессор» и «Приключения Посейдона».

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Снявший оскароносный фильм «Огненные колесницы» британский режиссер Хью Хадсон умер в Лондоне. Ему было 86 лет. Хадсон ушел из жизни в больнице Чаринг-кросс 10 февраля после непродолжительной болезни, сообщила его семья.

В начале февраля стало известно о смерти канадского актера Джорджа Робертсона. Он скончался на 90-м году жизни в Центре медицинских наук Саннибрук в Торонто. Что стало причиной смерти актера, неизвестно.