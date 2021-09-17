Умерла американская актриса Джейн Пауэлл

В США умерла актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл. Российскому зрителю она известна главными ролями в фильмах «Королевская свадьба» и «Семь невест для семи братьев».

Актриса умерла 16 сентября в своем доме в Уилтоне, штат Коннектикут. Ей было 92 года. Об этом сообщил The Washington Post.

В шоу-бизнес Пауэлл попала в возрасте двух лет, когда родители были убеждены, что она была их билетом к удаче во время Великой депрессии. Она стала хедлайнером радио и звездой развлекательной сети военных облигаций в своем родном Орегоне. В 14 лет ее исполнение арии из оперы Бизе «Кармен» помогло выиграть шоу талантов в Голливуде и подписать контракт с Metro-Goldwyn-Maye.

Однажды известный американский продюсер Джо Пастернак объявил Пауэлл своей последней находкой. В течение следующих нескольких лет голубоглазая, белокурая и миниатюрная мисс Пауэлл была изобретательницей романсов и мюзиклов Technicolor. Она играла обаятельных и полезных персонажей в «Праздниках в Мексике» (1946), в «Самом необычном дне» и в «Свидании с Джуди» (1948).