Умерла актриса Зинаида Кириенко. Ей было 88 лет.

О смерти народной артистки РСФСР сообщил ТАСС.

«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — сказал агентству представитель Союза кинематографистов РФ.

О дате прощания и месте похорон Зинаиды Кириенко сообщат позднее.

Кириенко известна своим участием в экранизациях «Судьба человека» и «Тихий Дон».

О том, что актрису госпитализировали с коронавирусной инфекцией, стало известно 10 февраля. Сын артистки Максим Тарасевский сообщал, что у нее выявили «омикрон». Но сказал, что Кириенко лечится дома. На следующий день он же сообщил, что актриса находится в реанимации. Представитель Кириенко также 11 февраля сообщал, что она в больнице в состоянии средней тяжести.

СМИ писали, что Кириенко стало плохо, когда она находилась дома. Актриса перестала отвечать близким, не реагировала на внешние раздражители, потеряла сознание. Сообщалось, что после госпитализации с ковидом у Кириенко диагностировали рак поджелудочной железы. В Telegram-каналах со ссылкой на другие источники писали, что у нее диагностировали геморрагический инсульт.