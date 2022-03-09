Умерла актриса Веселовская

Актриса Нина Веселовская умерла в Москве 6 марта. На следующий день ей должно было исполниться 90 лет. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт «Кино-Театр.ру».

Причина смерти Веселовской неизвестна.

Одной из самых известных для актрисы стала роль в фильме «Хождение по мукам». Он был снят в трех частях по роману писателя Алексея Толстого.

Также Веселовская играла в Московском драматическом театре имени Станиславского и Центре театра и кино.