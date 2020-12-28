Умерла актриса ТЮЗа в Новосибирске Валентина Широнина

Она скончалась в Новосибирске в возрасте 78 лет от последствий коронавируса.

«С тяжелым сердцем сообщаем об огромной и совершенно неожиданной утрате… Скончалась знаменитая новосибирская актриса Валентина Ивановна Широнина», — говорится в сообщении.

Широнина первой выпустилась из Новосибирского театрального училища. Она была ведущей актрисой местного ТЮЗа, а с 1978 года — театра «Красный факел».

С 1965-го числилась в Союзе театральных деятелей РФ, отметил сайт RT. В организации Широнину назвали по-настоящему активным участником театральной и общественной жизни города.

«Мастер. Педагог. Носитель уникальных театральных традиций. Человек несокрушимой энергии, творческого энтузиазма и абсолютной преданности профессии. Не было преград, которые могли бы помешать ей выйти на сцену. Коронавирус стал такой преградой…» — отметили в Союзе театральных деятелей.

Информацию о прощании разместят на официальных страницах театра «Красный факел».