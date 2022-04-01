Умерла актриса театра и кино Александра Яковлева

Звезда советского и российского кино Александра Яковлева умерла в возрасте 64 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил режиссер Николай Лебедев, который с ней работал.

Последние несколько лет актриса тяжело болела.

«Это, к несчастью, произошло», — заявил Лебедев, отвечая на вопрос о смерти актрисы.

Александра Яковлева известна по роли Аленушки в фильме «Чародеи». Также она снялась в картинах «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Сниматься в кино она прекратила в 1993 году.

В родном Калининграде Яковлева заняла должность председателя комитета по вопросам культуры и туризма города, стала организатором кинофестиваля «Янтарная пантера».

В 2016 году Александра Яковлева объявила, что снова становится актрисой, и начала работать в Санкт-Петербургском малом театре комедии имени Анны Самохиной. Спустя три года она призналась, что уже несколько лет больна раком.