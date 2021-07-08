Умерла актриса Сьюззанн Дуглас

Умерла американская актриса Сьюззан Дуглас, известная по многим фильмам и сериалам. Ей было 64 года, сообщило ИА Nation News.

О смерти актрисы рассказал ее агент.

«Со смертью Сьюззанн Дуглас киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку. Она тронула каждого, кто ее знал, и была любима во всех смыслах этого слова», — написал он.

Популярность Сьюзанн Дуглас получила после роли в комедийном сериале «Быть родителем». Кроме того, она исполнила роль матери Уитни Хьюстон в биографическом фильме 2015 года «Уитни», а также сыграла в таких фильмах как «Степ», «Цель желания», «Я согласен на все» и «Школа рока».

Дуглас родилась и выросла в Чикаго. После окончания Иллинойского университета она начала выступать в театрах и мюзиклах, а позднее попала в кино. Актриса умерла 6 июля в своем доме в Массачусетсе. Семья актрисы поблагодарила ее поклонников за сочувствие и попросила не беспокоить их некоторое время.