Знаменитости 07 февраля 2024, 00:45 Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова Freepik

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Скончалась артистка театра и кино Елена Сафронова. Об этом сообщили на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.

Актриса сыграла роли в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор». В театре Сафронову назвали мастером своего дела.

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«За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене», — говорится в некрологе.

В тот же день стало известно о смерти молодого и талантливого артиста Кирилла Турутина. Он служил в «Электротеатре» в Москве и играл в постановках «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр», «Служанки».