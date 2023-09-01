Знаменитости 01 сентября 2023, 22:55 Умерла актриса сериала «Каменская» Людмила Мелешко Звезда сериала «Каменская» Людмила Мелешко умерла на 65-м году жизни Pxhere

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Советская и российская актриса Людмила Мелешко скончалась на 65-м году жизни. Информацию об этом опубликовали на сайте «Кино-театр.ру».

Актриса умерла в четверг, 31 августа. Людмиле Мелешко было 64 года. Что именно стало причиной смерти телезвезды, неизвестно.

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Первой экранной работой актрисы стала эпизодическая роль в драме «Половодье». Картина вышла в 1981 году. Партнерами Мелешко по фильму стали Наталья Вавилова и Артем Иноземцев.

Еще одной работой актрисы была комедия «Культпоход в театр». В фильме Мелешко снялась с Валентиной Талызиной. Известность артистке принесла роль в сериале «Каменская».

Последняя киноработа Мелешко состоялась в 2004 году. Тогда на экраны вышел фильм «Темная ночь».