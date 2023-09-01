01 сентября 2023, 22:55
Умерла актриса сериала «Каменская» Людмила Мелешко
Звезда сериала «Каменская» Людмила Мелешко умерла на 65-м году жизни
Советская и российская актриса Людмила Мелешко скончалась на 65-м году жизни. Информацию об этом опубликовали на сайте «Кино-театр.ру».
Актриса умерла в четверг, 31 августа. Людмиле Мелешко было 64 года. Что именно стало причиной смерти телезвезды, неизвестно.
Реклама
Первой экранной работой актрисы стала эпизодическая роль в драме «Половодье». Картина вышла в 1981 году. Партнерами Мелешко по фильму стали Наталья Вавилова и Артем Иноземцев.
Еще одной работой актрисы была комедия «Культпоход в театр». В фильме Мелешко снялась с Валентиной Талызиной. Известность артистке принесла роль в сериале «Каменская».
Последняя киноработа Мелешко состоялась в 2004 году. Тогда на экраны вышел фильм «Темная ночь».
Актеры
Реклама
Реклама