Знаменитости 06 декабря 2023, 12:00 Умерла актриса сериала «Глухарь» Елена Корнилова Советская актриса Елена Корнилова умерла в Москве на 86-м году жизни Фото: www.kino-teatr.ru

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В Москве в доме престарелых на 86-м году жизни скончалась советская актриса Елена Корнилова. Причина смерти выясняется, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, в пансионат для пожилых людей актрису поместили родственники. В последнее время она чувствовала себя плохо и постоянно жаловалась на слабость. Пожилую женщину обнаружила медсестра, примерно, спустя два часа, после смерти. Причины произошедшего выясняются.

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Елена Корнилова снялась в таких фильмах, как «Годы девичьи», «Первые испытания», а также в детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и многих других.