Умерла актриса РАМТ Галина Новожилова

Умерла актриса Галина Новожилова, исполнившая в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) более 60 ролей. Информация опубликована на сайте культурного учреждения.

Артистке было 98 лет. О времени и месте прощания объявят дополнительно. Причина смерти не называется.

Представители театра выразили соболезнования родственникам и близким Новожиловой. Актриса посвятила работе в театре почти 60 лет — с 1945 по 2003 год, написало ИА Nation News.

«За многие годы верного служения искусству она сыграла более 60 ролей, самых разнообразных по сложности и амплуа. И каждая сыгранная ею роль была открытием и радостью для зрителей», — говорится в сообщении.

Галина Новожилова родилась 28 ноября 1922 года. Она окончила Московскую театральную студию и поступила в труппу Центрального детского театра (ныне — РАМТ), где сразу же стала ведущей актрисой.

Помимо этого, актриса снималась в кино — «Пушкинские сказки», «Слезы капали» и «Сообщница», а также работала ведущей программ «С добрым утром!» и «Пионерская зорька» на Всесоюзном радио. Голосом Новожиловой говорили персонажи мультфильмов: Дюймовочка, королева в «Двенадцати месяцах», белка в «Лесной истории» и паж в «Человечке нарисовал я».

В 2002 году Новожилову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.