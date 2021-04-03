Умерла актриса Нина Зоткина. Ее нашли спустя 2 недели

Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина. Об этом в Facebook написал режиссер Михаил Дегтярь.

Она скончалась в Москве в возрасте 69 лет.

Дегтярь узнал о смерти артистки от однокашницы из ВГИКа, которая живет по соседству с Зоткиной. Тело Зоткиной пролежало в квартире две недели. Соседка вызвала полицию после того, как несколько дней чувствовала неприятный запах.

«Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие», — рассказал Дегтярь.

Нина Зоткина родилась в Пензе 23 декабря 1951 года. Она окончила Театральный институт имени Б. Щукина, после работала на студии «Мосфильм».

Артистка снялась в 21 фильме, среди них «Быть человеком», «Расписание на завтра», «Приключения маленького папы», «Поздняя ягода». За роль Оли Чумаковой в фильме «Двое в пути» она получила премии на кинофестивалях в Праге и Донецке.