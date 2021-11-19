Умерла актриса Нина Агапова

Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова. Ей было 95 лет. О смерти Агаповой ТАСС сообщил киновед Сергей Капков.

«Сегодня умерла Нина Федоровна Агапова», — сказал Капков.

Киновед добавил, что дата прощания и похорон Нины Агаповой станет известна позже.

Агапова родилась 30 мая 1926 года. Она окончила мастерскую Сергея Юткевича и Михаила Ромма во ВГИК. После окончания вуза работала в Театре-студии киноактера, а с 1997 года была артисткой Московской драматической труппы «Блуждающие звезды».

В кино Нина Агапова запомнилась в основном эпизодическими, но яркими ролями. Она играла в таких картинах известных режиссеров, как «Воскресение» (1960) Михаила Швейцера, «Дайте жалобную книгу» (1965), «Зигзаг удачи» (1968), «Старики-разбойники» (1971) Эльдара Рязанова, «Чайковский» (1970) Игоря Таланкина, «12 стульев» (1971) Леонида Гайдая, «Слово для защиты» (1976) Вадима Абдрашитова и других.

В 1987 году Нина Агапова была удостоена звания Заслуженной артистки РСФР.