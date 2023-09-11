Знаменитости 11 сентября 2023, 23:37 Умерла актриса Мария Скуратова Умерла актриса театра Российской Армии Мария Скуратова Официальный сайт Центрального академического театра Российской армии /Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Советская и российская актриса театра и кино Мария Скуратова скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Центрального академического театра Российской Армии.

«Сразу же по окончании Театрального училища имени Щукина Марию Морицевну приняли в труппу Театра Армии, куда ее пригласил режиссер Алексей Дмитриевич Попов. С тех пор более 65 лет она посвятила театру», — указали в некрологе.

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Скуратову относили к числу тех артистов, на которых держался русский реалистический, психологический театр.

Мария Скуратова воплотила на цене десятки запоминающихся образов, сыграв в постановках «Поднятая целина», «Деревья умирают стоя», «Хождение по мукам» и других. Звание заслуженной артистки она получила в 2010 году.

По данным пресс-службы театра, прощание с актрисой проведут в Николо-Архангельском крематории. О времени и дате станет известно позже.