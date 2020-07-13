Умерла актриса Келли Престон. Она была женой Траволты

В возрасте 57 лет ушла из жизни актриса Келли Престон. Причиной смерти стал рак груди, сообщил ее муж Джон Траволта.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы», — написал Траволта в Instagram.

Актер добавил, что вместе с семьей всегда будет благодарен врачам и медсестрам Онкологического центра имени Андерсона, которые помогали актрисе. Также Траволта поблагодарил близких и других медиков, оказывающих помощь его жене.

«Я уйду на некоторое время, чтобы побыть с моими детьми, которые потеряли свою мать, поэтому простите меня заранее, если вы не будете слышать о нас какое-то время», — отметил актер.

Келли Престон родилась 13 октября 1962 года. Свою актерскую карьеру она начала в 1983-м. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах «Близнецы» и «Джерри Магуайер». Последними работами для нее стали картины «Кодекс Готти» и «Казино Джек».

Замуж за Траволту Престон вышла в 1991 году. У пары родились трое детей. В 2009 году сын актеров Джетт умер после эпилептического припадка.