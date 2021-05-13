Умерла актриса из «Улицы разбитых фонарей»

Умерла комедийная актриса, заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова. Новость опубликована на сайте Александринского театра.

Ей было 89 лет.

Кира Крейлис-Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года, в 1955-м окончила Школу-студию МХАТ. В Александринском театре Санкт-Петербурга она прослужила больше 30 лет. Зрители впервые увидели ее на сцене в 1980 году. Артистка покинула труппу в 2011-м. К наиболее известным театральным работам Крейлис-Петровой относятся «Ревизор» и «Женитьба», отметила «Политика сегодня».

До прихода в Александринский театр она сыграла более 70 ролей в ТЮЗе имени Александра Брянцева, в Театре Балтийского флота, в Областном драмтеатре на Сахалине, в ленинградском МДТ и Театре эстрады.

Фильмография Крейлис-Петровой насчитывает десятки кинолент. Она снялась в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Русские страшилки», «Вовочка», «У нас все дома», «Тайны следствия», «Женская логика». Кроме того, артистка озвучивала мультфильмы. Она подарила голос героям картин «Куйгорож» и «Егорий храбрый» из цикла «Гора самоцветов». А еще актриса известна как автор-исполнитель своих фельетонов, монологов, скетчей.

Крейлис-Петрова удостоена премии «Золотой софит» (2000) за роль Надежды Дуровой в спектакле «О, вы, которые любили».