Знаменитости 14 февраля 2024, 23:10 Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Тамара Колесникова Freepik

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Актриса Александринского театра Тамара Колесникова скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Тамара Павловна прослужила на этой сцене 60 лет. В труппу ее приняли в 1965 году и только осенью 2022-го она ее покинула.

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В пресс-службе рассказали, что Колесникова умерла после продолжительной болезни. На сцене театра она сыграла более 70 разноплановых ролей, в числе которых были и Дуняша из «Вишневого сада», и Саския из «Рембрандта».

«Александринцы скорбят о кончине и передают слова поддержки родным и близким Тамары Павловны Колесниковой», — сказано в некрологе.

Актриса известна также по ролям в фильмах «Улица разбитых фонарей — 11», «Опера — 1», «Тайны следствия — 7» и других.

О церемонии прощания с ветераном сцены Колесниковой будет сообщено дополнительно, как отметили в пресс-службе театра.