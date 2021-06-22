Умерла актриса из «Стар Трека»

Актриса Джоанн Линвилл, которая сыграла в «Стар Треке» умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на ее родственников.

«Та, чей дух, страсть к искусству и жизни были вдохновением для всех, кто имел счастье знать ее, любящая мать и гордая бабушка, она жила полной жизнью», — написано в некрологе.

Она также снялась в фильмах «Сумеречная зона», «Альфред Хичкок представляет», «Династия» и «Ангелы Чарли». Последней ее работой стало кино «Джеймс Дин» с Джеймсом Франко.