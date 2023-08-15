Знаменитости 15 августа 2023, 23:03 Умерла актриса из сериалов «Рабыня Изаура» и «Клон» Леа Гарсия Pxhere

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Бразильская актриса Леа Гарсия умерла в возрасте 90 лет от инфаркта. Информация об этом появилась на сайте Globo.

О смерти актрисы сообщил ее сын Марсело Гарсия. Она приехала в город Грамаду, где проходит популярный бразильский кинофестиваль Trofeu Oscarito. Ее признали величайшей знаменитостью страны, за что на мероприятии ей должны были вручить награду. Однако Гарсия почувствовал себя плохо. Врачи оказали помощь актрисе, но спасти ее не смогли.

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«Актриса снималась в кино с 11 лет, была известна по ролям в сериалах „Рабыня Изаура“ и „Клон“, у нее было более 100 работ в кино и театре», — указали в публикации.

Леа Гарсия родилась 11 марта 1933 года в Рио-де-Жанейро. Актриса обрела узнаваемость по роли Розы в бразильском сериале «Рабыня Изаура». На ее счету порядка 72 киноработ. Также актриса успела сняться в сериале «Клон» и оскароносном фильме «Черный Орфей». В последнем она сыграла кузину Эвридики Серафину.