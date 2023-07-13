Знаменитости 13 июля 2023, 03:13 Умерла актриса из сериалов «Каменская» и «Мужчины не плачут» Лариса Маршалова Актриса из сериала «Каменская» Лариса Маршалова умерла в 44 года Кинопоиск

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Белорусская актриса Лариса Маршалова скончалась на 45 году жизни. Об этом сообщили на сайте минского Театра-студии киноактера, где работала артистка.

«Она ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца… И горечь от ее утраты обрушилась на всех, кто ее знал: на близких и родных, на ее коллег и друзей, зрителей ее театральных и киноработ», — написали коллеги Маршаловой по театру.

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О том, что стало причиной смерти, не сообщается. Прощание с актрисой назначено на 14 июля.

В Театр-студию киноактера Маршалова пришла в 2001 году. Там она трудилась более 20 лет. За эти годы она сыграла много ярких ролей в таких спектаклях, как «Анна Снегина», «Как выходят в люди», «Механический человек» и других.

Артистка также много снималась в российских и белорусских фильмах и телесериалах. Она сыграла в лентах «Запретная группа», «Колдовское озеро», «Через беды и печали», а также в сериалах «Каменская», «Дом фараона», «Тонкий лед» и «Мужчины не плачут».