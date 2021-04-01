Умерла актриса из сериала «Тайны следствия»

Умерла российская актриса кино и телевидения Нина Жернакова. Об этом написало сообщество «Камера.Мотор.Съемка», с которым артистка активно сотрудничала в последние годы.

Петербургской актрисе было 87 лет. Она умерла 28 марта. Прощание с Жернаковой прошло 31 марта, в 11:30, в морге Мариинской больницы. Прах погибшей захоронят на ее родине в Курганской области, написала во «ВКонтакте» подруга актриса Ольга Голикова.

Актриса лежала с коронавирусом в Мариинской больнице.

Нина Жернакова родилась 11 октября 1933 года. Она снималась в криминальных сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Опера: Хроники убойного отдела», «Между нами, девочками». Она также получила роль в фильме «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Всего на счету артистки более 50 проектов, чаще всего она играла в эпизодах.