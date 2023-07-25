Знаменитости 25 июля 2023, 04:12 Умерла актриса из «Сабрины — маленькой ведьмы» Памела Блэр YouTube

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На 74 году жизни умерла американская актриса и певица Памела Блэр. Об этом сообщил в соцсетях ее друг Скотт Уизерс.

Он рассказал, что Блэр скончалась у себя дома в Финиксе в окружении близких.

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Актриса снялась во многих популярных сериалах и фильмах. Она играла мать главной героини в сериале «Сабрина — маленькая ведьма», а также была задействована в мыльных операх «Все мои дети», «Надежда Райан», «Шоу Косби» и «Другой мир». Кроме этого, на ее счету фильмы оскороносных режиссеров Вуди Аллена «Великая Афродита» и Алехандро Иньярриту «21 грамм». Также поклонники знают ее как актрису озвучания. В частности, ее голосом говорят несколько персонажей из мультсериала «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку».

Американцы помнят Блэр по бродвейскому мюзиклу «Кордебалет», где она сыграла Валери Кларк.

Родилась Памела Блэр в Вермонте, но уже в 16 лет переехала в Нью-Йорк, чтобы учиться балету. В кино она стала сниматься после 30 лет.