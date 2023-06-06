Знаменитости 06 июня 2023, 23:45 Умерла актриса из «Нюхача» Влентина Гришокина Pixabay

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Советская и украинская актриса Валентина Гришокина, известная по картинам «Аты-баты, шли солдаты» и «Нюхач» умерла в возрасте 78 лет. На ее счету более полусотни кинокартин и сериалов, сообщила «Российская газета».

Актриса снималась в советском, российском, украинском кино, а также совместных проектах двух стран. Гришокина известна как востребованная артистка дубляжа, ее голосом разговаривали персонажи лент «Месть и закон», «Тайна карпатского замка», «Вождь Белое Перо» и других.

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Валентине Гришокиной 30 июня исполнилось бы 79 лет, она родилась в Ташкенте. В 1969 году окончила актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Числилась штатной актрисой студии имени Александра Довженко. В последнее время она жила в доме престарелых.

Советскому и российскому зрителю она известна, начиная с 60-х годов, по фильмам «На Киевском направлении», «Рассказы о Димке», «Ни дня без приключений», «Аты-баты, шли солдаты…», «Штормовое предупреждение», «Нюхач», «Подкидыш».