Знаменитости 27 июля 2023, 03:32 Умерла актриса из «Любви и голубей» Людмила Слабунова Людмила Слабунова Официальный сайт Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Скончалась заслуженная артистка РСФСР Людмила Тарасова, которой 10 июля исполнилось 94 года. О смерти актрисы театра и кино сообщили на официальном сайте Иркутского академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова, на сцене которого она играла 46 лет. Артистка ушла из жизни 22 июля.

Людмила Слабунова окончила Харьковский театральный институт, служила во многих театрах, в том числе в Донецке, Харькове и Крыму. В Иркутский драмтеатр артистка пришла в 1970 году. Слабунова выходила на сцену до 88 лет, сообщили в театре.

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Зрители запомнили ее по роли Миронихи в спектакле «Последний срок», за нее актриса получила признание театрального мира и несколько наград за «Лучшую роль второго плана». Также Слабунова играла в пьесах «Любовь и голуби», «Живи и помни», «На дне» и многих других.

Слабунову в театре вспоминали как добрую, искреннюю и трудолюбивую артистку. Коллеги отмечали ее многогранный талант и кипучую жизненную энергию. Слабунову ласково называли «бабушкой иркутской сцены».

Отпевание и прощание с актрисой состоится 27 июля в Михайло-Архангельской Харлампиевской церкви. Людмилу Слабунову похоронят на Смоленском кладбище.