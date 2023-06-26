Знаменитости 26 июня 2023, 04:17 Умерла актриса из легендарной мыльной оперы «Есения» Росарио Суньига Сыгравшая в «Есении» актриса Росарио Суньига умерла в 59 лет Pixabay

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Мексиканская актриса и режиссер Росарио Суньига умерла в Гвадалахаре в возрасте 59 лет. Об этом сообщила Национальная ассоциация актеров, написало издание Ruetir.

Причина смерти не называется. Росарио Суньига сыграла в десятках сериалов, теленовелл, кинолент.

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Она дебютировала в середине 70-х годов. Ее самыми яркими ролями были работы в легендарной «Есении», а также фильмах «Цветок и корица», «Немая любовь», «Полюби меня снова», «Улыбка дьявола», «Лоло», «Раненая душа», «Ничья любовь» и «Сальвадор» Стоуна.

Мария Росарио Суньига окончина Национальный университет в Мехико. Особо ей удавались роли злодеек и прочего рода антагонисток.