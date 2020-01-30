30 января 2020, 17:04
Умерла актриса из фильма про приключения Шурика
Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева, сыгравшая в эпизодах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя театра Галину Кулешову.
По данным ИА Nation News, актриса умерла 28 января, ее похороны состоятся в Москве.
Кулешова рассказала, что Агеева играла в драм театре с 2000 по 2011 годы, а после сын забрал ее с собой в Москву. Женщина скучала по родному городу.