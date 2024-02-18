Знаменитости 18 февраля 2024, 22:03 Умерла актриса из фильма «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг Актриса из фильма «Королек — птичка певчая» Севда Фердаг умерла в 81 год Pixabay

Читать 360tv в

Звезда турецкого кино и эстрады Севда Фердаг (настоящее имя Лютфие Думрул) умерла в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Об этом со ссылкой на заявление Фонда кино Турции сообщил т елеканал Haberturk.

За свою карьеру актриса появилась в главных ролях и сериалов, и нескольких десятков фильмов, а также выступала как эстрадная певица с 1968 года.

Реклама

В Фонде кино Фердаг назвали одной из ключевых актрис турецкого кинематографа. Она появлялась на экране в роли роковых женщин и всегда притягивала к себе море внимания.

Одной из главных она сыграла в фильме «Королек — птичка певчая». Картина 1966 года снятая по роману турецкого классика Решата Нюри Гютенкина пользовалась большим успехом в стране. Похоронят актрису на кладбище Куручешме.

Успех фильма вдохновил турецких продюсеров превратить фильм в мини-сериал. В 1986 году снятую телеверсию турецкого романа показали на советском телевидении.