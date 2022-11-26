Умерла актриса и певица Айрин Кара

Американская певица и актриса Айрин Кара ушла из жизни в возрасте 63 лет. Многие запомнили ее по песне What a Feeling к фильму «Танец-вспышка». О смерти исполнительницы сообщила в Twitter ее агент Джудит Муз.

«С глубокой грустью сообщаю о кончине Айрин Кары от имени ее семьи», — написала она.

Певица скончалась в своем доме в штате Флорида. Причина и обстоятельства ее смерти пока не сообщались.

Айрин Кара родилась 18 марта 1959 года в Нью-Йорке. Заниматься музыкой она начала еще в детстве, а в 1970-х годах стала участвовать в бродвейских постановках, сниматься в телесериалах и шоу. В 1981-м актрису номинировали на премию «Золотой глобус» за роль в музыкальной драме «Слава».

Также за годы своей творческой карьеры Кара стала лауреатом таких премий, как «Оскар» и «Грэмми». Всего она снялась в более чем 20 фильмах и сериалах.

Исполнительница успела выпустить четыре музыкальных альбома. Наибольшую славу ей принесла песня для фильма «Танец-вспышка». Кара написала ее в соавторстве с Джорджо Мородером и Китом Форси.