Знаменитости 07 июля 2023, 00:45 Умерла актриса и бывшая жена актера Краско Мириам Александрович Скончалась бывшая жена актера Андрея Краско — актриса Мириам Александрович kino-teatr.ru

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Польская актриса и режиссер дубляжа Мириам Александрович скончалась в возрасте 66 лет. Она бывшая супруга советского и российского актера Андрея Краско, Об этом в своих соцсетях сообщил ее сын Ян Краско.

По его словам, Александрович ушла из жизни 5 июля. Причина смерти артистки не раскрывалась, ее похоронят в Варшаве.

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Мириам Александрович закончила факультет режиссуры эстрады в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Там произошло ее знакомство с Андреем Краско. Их свадьба состоялась в 1980 году. Супруги развелись в 2006 году незадолго до смерти актера.

Александрович играла в театре и снималась в кино, а также профессионально занималась дубляжом. Среди ее фильмов самыми известными стали «Лица и маски», «Переселение» и «Дети из нашей школы».

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