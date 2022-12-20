20 декабря 2022, 23:49
Умерла актриса Галина Челнокова
Актриса Галина Челнокова скончалась в Москве
Российская актриса кино и телевидения Галина Челнокова скончалась в возрасте 74 лет. Об этом сообщила «Российская газета».
«Известия» уточнили, что Челнокова умерла в минувшую субботу, 17 декабря. Прощание с актрисой состоится 21 декабря в Москве.
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На счету артистки — около 20 ролей в фильмах и сериалах. Среди ее самых известных работ — «На углу, у Патриарших», «Кремлевские курсанты» и «Любить по-русски».
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